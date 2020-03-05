Banaz'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Banaz'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

05.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:16
Banaz'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

'ın ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde operasyon düzenledi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen B.A ve F.A gözaltına alındı.

Operasyonda 1 dedektör, 51 sikke ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 objenin yanı sıra 1 tabaca, 4 kuru sıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından Banaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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