Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı Uşak'ın Banaz ilçesinde 747 aileye sosyal yardımlar ile maaşları teslim edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde 747 aileye sosyal yardımlar ile maaşları teslim edildi.

PTT şubesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, EİKP Destek Programı kapsamında 422 vatandaşa 1000 lira ödemelerini, 325 vatandaşa da yaşlı ve engelli maaşı ödemelerini evlerine ulaştırdı.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde kalmalarını isteyerek, vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracaklarını bildirdi.

Kaynak: AA