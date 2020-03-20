Banaz'da salı pazarı geçici olarak kapatıldı
Banaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede salı günleri kurulan halk pazarı geçici olarak kapatıldı.
20.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:08
Banaz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede salı günleri kurulan halk pazarı geçici olarak kapatıldı.
Hıfzısıhha Kurulu, hayvan pazarının ardından salı pazarının da ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasını kararlaştırdı.
Açık olacak cumartesi pazarında ve manavlarda, satıcıların tedbirleri alması ve vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği de vurgulandı.
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Kaynak: AA