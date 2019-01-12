Banaz'da Pazar Filesi Örme Kursu Açılacak

Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, ilçede kadınlara yönelik pazar filesi örme kursu açacaklarını söyledi.

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik sürdürülen çalışmalara destek vermek amacıyla ilçede kadınlara yönelik pazar filesi örme kursu düzenlediklerini belirtti.

Pazar filesi kullanımının giderek yaygınlaşacağı ve ev hanımlarına gelir kapısı haline geleceğini düşündüklerini aktaran Ramazan Koca, "Önümüzdeki ay içinde kursu açacağız. Başvuruları almaya başladık. Hepimizin amacı içinde bulunduğumuz bu çevrenin temiz ve sağlıklı olması" dedi.

Kursların ücretsiz olacağını ekleyen Koca, tüm ev hanımlarını kursa davet etti.

Kaynak: AA