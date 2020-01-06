Banaz'da nakliyecilerden dijital takograf uygulamasına tepki

06.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:54

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir grup nakliyeci, dijital takograf uygulamasına tepki amacıyla eylem yaptı.



Banaz Sanayi Sitesi önünde toplanan bir grup kamyon ve tır sürücüsü, dijital takograf uygulamasına tepki gösterdi.

Lastik yakarak yoldan geçen kamyonları durduran ve eylemlerine destek isteyen nakliyeciler adına konuşan Banaz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kozak, uygulamanın nakliyecileri zorda bıraktığını savundu.

Nakliyecilerin pek çok sorunu olduğunu aktaran Kozak, "Çeşitli yaptırımların uygulanması için altyapının kamyoncuların uyabileceği şekle getirilmeli. Biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Eylemimizle kimseye zarar vermeden trafiği aksatmadan kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Gerekirse 24 saat burada bekleyeceğiz. Türkiye'de diğer illerde çalışan kamyoncu arkadaşlarımıza da sesleniyoruz hep beraber olmalıyız." dedi.

Kaynak: AA