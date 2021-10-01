Banaz'da miniklere ebru sanatı tanıtıldı - Haberler
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Banaz'da miniklere ebru sanatı tanıtıldı

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Banaz'da miniklere ebru sanatı tanıtıldı

Ebru sanatçısı Orhan Erdoğan, Banaz'da anaokulu öğrencilerine ebru sanatını anlattı.

Ebru sanatçısı Orhan Erdoğan, Banaz'da anaokulu öğrencilerine ebru sanatını anlattı.

Küçük Melekler Gündüz Bakımevinde minik öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, gazetecilere, öğrencilerle güzel ve neşeli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Çocukların ebru sanatının büyüleyici atmosferini heyecanla izlediğini vurgulayan Erdoğan, "Yaz döneminde kadınlara ve çocuklara ücretsiz ebru kursu veriyorum. Bana ulaşan eğitim kurumları ya da sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri etkinliklerde hiçbir ücret talep etmeden ebru sanatını tanıtabilirim." diye konuştu.

Erdoğan, etkinlikte çocuklarla beraber yapılan ebru çalışmalarını onlara hediye etti.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri
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