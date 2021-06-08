Banaz'da mesleki eğitim gören çıraklara kitap ve tişört dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Banaz'da mesleki eğitim gören çıraklara kitap ve tişört dağıtıldı

Banaz'da mesleki eğitim gören çıraklara kitap ve tişört dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Ege Kadın Buluşması Platformu üyeleri, Banaz'daki sanayi sitesinde çalışan ve Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören çıraklara Nutuk kitabı ile Atatürk resimli tişört dağıttı.

Uşak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Ege Kadın Buluşması Platformu üyeleri, Banaz'daki sanayi sitesinde çalışan ve Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören çıraklara Nutuk kitabı ile Atatürk resimli tişört dağıttı.

Dernek Başkanı Nihal Sallantı, yaptığı açıklamada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılması planlanan etkinliğin salgın kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ertelendiğini ifade etti.

Derneğin okumak isteyen öğrencilere destek olmak amacıyla kurulduğunu, çok sayıda lise ve üniversite öğrencisine burs sağladıklarını aktaran Sallantı, etkinlikte çalışma hayatına erken atılan gençlerle sohbet etme fırsatı bulduklarını belirtti.

Sallantı, Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören gençlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk kitabını ve Atatürk resimli tişörtleri hediye ettiklerini ifade etti.

Banaz'da mesleki eğitim gören çıraklara kitap ve tişört dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Harf inkılabından önce Atatürk'ün ziyaret ettiği han, ahır olarak kullanılıyor
Harf inkılabından önce Atatürk'ün ziyaret ettiği han, ahır olarak kullanılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Veysel Eroğlu Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Banaz'da mesleki eğitim gören çıraklara kitap ve tişört dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 11:36:26. #1.13#

title