Banaz'da "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım" etkinliği

Banaz'da "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım" etkinliği

Banaz'daki Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği düzenledi.

05.11.2019 11:00
Banaz'da

Banaz'daki Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım" etkinliği düzenledi.

Okulda düzenlenen etkinlikte, öğencilere lösemi hastalığı konusunda bilgi verildi.

Okul Müdürü Murat Demir, lösemi konusunda farkındalığı artırmak amacını taşıyan etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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