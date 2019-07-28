Banaz'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Banaz'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Kurban bayramının yaklaşmasıyla hayvan pazarı hareketlenmeye başladı.

Banaz'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Kurban bayramının yaklaşmasıyla hayvan pazarı hareketlenmeye başladı.


İslam Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında, köylüler yetiştirdikleri hayvanları görücüye çıkardı.
Küçükbaş hayvanlar bin liradan 2 bin liraya kadar, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin 500 liradan 15 bin liraya kadar satılıyor.
Hayvan yetiştiricilerine göre düşük olan fiyatlar alıcılar tarafından da yüksek bulunuyor.

Kaynak: AA
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