Banaz'da kurbanlıklar görücüye çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Kurban bayramının yaklaşmasıyla hayvan pazarı hareketlenmeye başladı.



İslam Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında, köylüler yetiştirdikleri hayvanları görücüye çıkardı.

Küçükbaş hayvanlar bin liradan 2 bin liraya kadar, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin 500 liradan 15 bin liraya kadar satılıyor.

Hayvan yetiştiricilerine göre düşük olan fiyatlar alıcılar tarafından da yüksek bulunuyor.

Kaynak: AA