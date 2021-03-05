Banaz'da koronavirüs tedbirleri denetlendi

Uşak'ın Banaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "dinamik denetim süreci" başlatıldı.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdür Vekili Mehmet Arslan, Jandarma Komutanı Mustafa Akpınar'ın katılımıyla yapılan denetimde esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Çağlar, Uşak'ın en düşük riskli iller arasında olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu tablo için tüm sağlık çalışanlarına, kamu kurumlarına, emniyet güçlerine ve özellikle Banaz halkına teşekkür ederim. Uşak şampiyonlar liginde aman dikkat edelim yoksa üçüncü lige düşebiliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal