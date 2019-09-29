Banaz'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

29.09.2019 11:58

Banaz'da dünden beri haber alınamayan 72 yaşındaki Ramazan Yalçın'ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Öksüz köyünde yaşayan Ramazan Yalçın, dün öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte ilçe merkezine gitti.

Köye kendi başına döneceğini söyleyerek yakınlarından ayrılan yaşlı adamdan bir daha haber alamayan ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri Yalçın'ı bulmak için ilçe merkezinde arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA