Banaz'da itfaiyeciler ilkokul öğrencilerine eğitim verdi

06.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:08

Banaz'da Mehmet Makbule Erdem İlkokulu öğrencilerine evde meydana gelebilecek yangınlarla ilgili bilgi veren itfaiye çalışanları, alınması geren tedbirleri ve uyulması gereken kuralları anlattı.



Çocuklara evde çakmak ve kibritle oynamamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler daha sonra okul bahçesinde öğrencilere yangın tüpünü anlattı. Yangınlara karşı alınacak önlemler, yangın tüpünün kullanımı ve itfaiye ekipmanları hakkında bilgi aktaran itfaiye ekibi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA