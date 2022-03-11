Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
AA - Orhan Sunal - Güncel
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Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
Banaz'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.
Milli şairin şiirlerinin okunduğu etkinlikte Banaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "İlelebet İstiklal" oratoryosunu sahneledi.
Programa Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, Emniyet Müdürü Şahap Köse, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa Aydeğer de katıldı.
AA / Orhan Sunal - Güncel