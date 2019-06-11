Banaz'da Hint keneviri operasyonu

Banaz'da Hint keneviri operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri 297 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Banaz'da Hint keneviri operasyonu

Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri 297 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Gürlek Köyü'nde E.K'ye (45) ait ev ile evin arkasındaki tarlada arama yapan Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 297 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca buldu.
Ele geçirilen Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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