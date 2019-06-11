Banaz'da Hint keneviri operasyonu
Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri 297 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde jandarma ekipleri 297 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Gürlek Köyü'nde E.K'ye (45) ait ev ile evin arkasındaki tarlada arama yapan Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 297 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca buldu.
Ele geçirilen Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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