Banaz'da gençler, şehitler için yürüdü
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir grup genç, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüdü.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir grup genç, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüdü.
Kültürpark'ta bir araya gelen gençler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Başaran ve Fevzi Çakmak caddeleri boyunca yürüyen vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
Kültürpark'ta son bulan yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi.
Kaynak: AA