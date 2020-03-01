Banaz'da gençler, şehitler için yürüdü
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Banaz'da gençler, şehitler için yürüdü

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir grup genç, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüdü.

01.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:20
Banaz'da gençler, şehitler için yürüdü

'ın ilçesinde bir grup genç, 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüdü.

Kültürpark'ta bir araya gelen gençler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Başaran ve Fevzi Çakmak caddeleri boyunca yürüyen vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Kültürpark'ta son bulan yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

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