Banaz'da Faslı gelinler için Türkçe kursu düzenlendi

Banaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Fas'tan gelerek ilçede evlenen kadınlar için Türkçe Okuma Yazma Kursu açtı.

Banaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Fas'tan gelerek ilçede evlenen kadınlar için Türkçe Okuma Yazma Kursu açtı.

Merkez bünyesinde açılan ve 15 Faslı kadının devam ettiği kursla ilgili bilgi veren Öğretmen Fatma Gökpınar, öğrencilerinin öğrenmeye kararlı olduklarını, bu azimle kısa zamanda konuşma ve yazmayı öğreneceklerine inandığını belirtti.

Kursiyerlerden Rabia Lachhab Türkiye'yi çok sevdiğini fakat Türkçe konuşamadığı için insanlarla anlaşmakta zorluk çektiğini, kursa katıldığından bu yana kendisini daha rahat ifade edebildiğini belirtti.

Sara El Moudden ise Türkiye'ye 3 yıl önce evlilik yaparak geldiğini, eşinden öğrendiği kadarıyla Türkçe konuşabildiğini fakat yazamadığını belirtti.

Bu kursa katıldığından bu yana daha iyi konuştuğunu ve yazmasını da öğrendiğini kaydeden El Moudden, arkadaşları adına kursun açılmasında emeği geçen Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve Banaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Biber'e teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal