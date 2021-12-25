Banaz'da evcil hayvanlara mikroçip ve pasaport

BANAZ, UŞAK (AA) - Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki evcil hayvanlara mikroçip takarak pasaport veriyor.

Evcil hayvanların kayıt altına alınmasına dair yönetmelik kapsamında ilçedeki Banaz Avcılar ve Atıcılar Derneği üyelerine ait 35 av köpeği aşılanarak mikroçip takıldı.

Mikroçiplerin hayvanların kaybolması ya da çalınması halinde bulunmasında kullanıldığı, pasaportların ise şehirler ve ülkeler arası seyahatlerde ibraz edileceği belirtildi.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

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