Banaz'da ekmek fiyatlarındaki artış

Banaz Esnaf Odası Başkanı Bayram Sargın, ilçedeki bazı fırınların yeni ekmek tarifesi onaylanmadan fiyat değişikliği yaptığını belirterek konuyla ilgili belediye ekiplerinin denetim yapması gerektiğini belirtti.

Gazetecilere açıklama yapan Sargın, ekmek fiyatlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendiğini, yeni fiyat tarifesi için teklifleri ilgili kurumlara sunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fiyat artışı ile ilgili komisyon kararı alındı ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunuldu. Karar bakanlık tarafından olumlu olarak kabul edildi. Fakat bazı fırınların tarife yürürlüğe girmeden zamlı tarifeden ekmek sattığı bilgisini aldık. İlçemizde 1 lira 25 kuruştan satılan 300 gramlık ekmeğin 1 lira 50 kuruşa, 2 liraya satılan 400 gramlık çiftli ekmeğin ise 450 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşa satılmasına karar verilmişti. Esasen tarife, yarından itibaren yürürlüğe girecek. Yenilenen tarifeden önce zamlı satış yapan fırınlar için esnaf odası olarak bizim bir yaptırımımız mümkün değil, konuyla ilgili denetimleri Banaz Belediyesi ekipleri yapmalı."

Kaynak: AA