Banaz'da çıkan yangında 70 dekar ekili alan zarar gördü
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Banaz'da çıkan yangında 70 dekar ekili alan zarar gördü

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında, 70 dekar ekili alanda hasar oluştu.

Banaz'da çıkan yangında 70 dekar ekili alan zarar gördü
09.07.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:30

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında, 70 dekar ekili alanda hasar oluştu.

Gedikler Köyü Sürmecik mevkisindeki buğday ve yulaf ekili arazilerde elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Banaz ve Kızılcasöğüt itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplere söndürme çalışmalarında destek veren köylüler de tankerlerle çevreden su taşıdı.

Müdahale sonucu söndürülen yangın 70 dekar ekili, 100 dekar da kuru otların bulunduğu araziye zarar verdi.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi personeli, elektrik tellerinin tamiri için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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