Banaz'da çiftçiler yağmur duasına çıktı

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde çiftçiler, yeterli yağış olmaması nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Çamsu köyünde yaşayan vatandaşlar, yağmur duası için bir araya geldi. Karaca Ahmet Dede türbesi yanında gerçekleştirilen etkinlikte, cami imamı tarafından yağmur duası edildi.

Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Muhtar Hilmi Karaca, köylünün ekim yapabilmesi için suya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ürünlerin verimli olması için yağmur duası yaptık." dedi.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Eşref Çelik, İl Genel Meclisi Üyesi Abdülkadir Kılınç ve vatandaşlar katıldı.