Banaz'da bir evin çatısı yandı
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Banaz'da bir evin çatısı yandı

15.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:07
Banaz'da bir evin çatısı yandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ın Banaz ilçesinde evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasan Köyü'nde Süleyman Sayar'a ait evin çatısında yangın çıktı.

Çevredekiler kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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