Banaz'da belediye ekipleri sokak hayvanlarını unutmuyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde belediye ekipleri, tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına mama ve su bırakmaya devam ediyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde belediye ekipleri, tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına mama ve su bırakmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada zabıta ekiplerinin sokak hayvanları için belirlenen noktalara düzenli olarak kedi ve köpek maması ile su bıraktığı belirtildi.

Çalışmanın sokağa çıkma kısıtlaması boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal