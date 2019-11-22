Banaz'da ahır yangını
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Banaz'da ahır yangını

Banaz'da meydana gelen yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

22.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:22
Banaz'da ahır yangını

'da meydana gelen yangında bir ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Banaz'a bağlı Öksüz köyünde Oğuz 'a ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ahır kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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