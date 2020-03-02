Banaz'da 81 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu
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Banaz'da 81 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 81 yaşındaki kişi, evde ölmüş halde bulundu.

02.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:38
Banaz'da 81 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu

'ın ilçesinde kendisinden bir süredir alınamayan 81 yaşındaki kişi, evde ölmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı köyündeki evinde yalnız yaşayan Sadri Kara'dan bir süredir haber alamayan komşuları, evine girdi.

Evde Kara'yı hareketsiz yatarken bulan komşuları, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi. Ekiplerin muayenesinde Kara'nın ölmüş olduğu tespit edildi.

Sadri Kara'nın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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