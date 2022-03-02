Banaz'da 3 bin öğrenciye kıyafet hediyesi - Haberler

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Banaz'da 3 bin öğrenciye kıyafet hediyesi

AA, Orhan Sunal - Güncel
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Banaz'da 3 bin öğrenciye kıyafet hediyesi

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir hayırsever desteğiyle hazırlanan kıyafetlerden oluşan hediye paketleri 3 bin öğrenciye dağıtılacak.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde bir hayırsever desteğiyle hazırlanan kıyafetlerden oluşan hediye paketleri 3 bin öğrenciye dağıtılacak.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Banaz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın girişimleri ve hayırsever firmanın desteğiyle hazırlanan hediye paketleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, yaptığı açıklamada ilçe genelindeki okullarda eğitim gören 3 bin çocuk için çeşitli giysi ürünlerinden oluşan paketler hazırlandığını belirterek, "Öncelikle bu desteği veren hayırsevere ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde köy okullarında öğrenim gören tüm öğrencilerle ilçe merkezinde belirlediğimiz öğrencilere hediye paketlerini ulaştıracağız." dedi.

AA / Orhan Sunal - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Banaz, Uşak, Güncel, Haberler

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