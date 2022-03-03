Banaz'da 250 gram ekmek 3 lira oldu

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde 200 gramdan 250 grama çıkarılan ekmek, 3 liradan satılacak.

Banaz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Demir, yaptığı açıklamada fırıncıların ekmek fiyatlarında artış talebinde bulunduğunu, ilgili komisyonun talebi onaylandığını belirtti.

Demir, alınan kararla daha önce 200 gram olan ekmeğin gramajının 250 grama çıkarıldığını, fiyatın ise 2 liradan 3 liraya çıkarıldığını ifade etti.