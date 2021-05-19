Banaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
Banaz Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve siyasi partiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende mehter takımı, dinleti sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal