Banaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Banaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı.

Banaz'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı. 101. yıl kutlama programı kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Taşkın, Adliye önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla tamamlanan törende konuşan Taşkın, tüm vatandaşları saat 19.19'da belediye hoparlöründen okunacak İstiklal Marşı'na eşlik etmeye davet etti. Kaynak: AA