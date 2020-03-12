Banaz'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Banaz'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Banaz'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Belediye Kültür Sarayında gerçekleşen programda İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Banaz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Adem Eraslan yaptı.

Konuşmasında İstiklal Marşı'nın önemine değinen Eraslan, "Şair Mehmet Akif Ersoy'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize böyle bir eser bıraktı. Kendisini rahmetle anıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.



Sonrasında öğrenciler şiirlerini okudular, "12 Mart İstiklal Marşının Yazılışı" adlı tiyatro gösterisi sunuldu. Slayt sunumunun ardından konuyla ilgili farklı dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Karaca, Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Bozkurt, Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA