Banaz Belediyesi, ilçede dezenfeksiyon çalışması yaptı
Uşak'a bağlı Banaz ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
16.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:12
Uşak'a bağlı Banaz ilçesinde belediye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri, ilçedeki kamu kurumları, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarında temizlik çalışmaları yaptı.
Dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.
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Kaynak: AA