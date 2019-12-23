Banaz'a mevsimin ilk karı yağdı
Banaz ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
23.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:43
Banaz ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Banaz merkezde yağmur etkili olurken ilçeye bağlı Ovacık, Çamsu, Baltalı, Yukarı Karacahisar, Comburt ve Küçükler köyleri beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede kar yağışı belirli aralıklarda devam ediyor.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklıklığın yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA