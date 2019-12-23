Banaz'a mevsimin ilk karı yağdı
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Banaz'a mevsimin ilk karı yağdı

Banaz ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

23.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:43
Banaz'a mevsimin ilk karı yağdı

ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Banaz merkezde yağmur etkili olurken ilçeye bağlı , Çamsu, Baltalı, Yukarı , Comburt ve Küçükler köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar yağışı belirli aralıklarda devam ediyor.


Öte yandan kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklıklığın yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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