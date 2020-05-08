Banana Split Filmi

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Banana Split, eski erkek arkadaşının sevgilisi ile arasında beklenmediik bir bağ kuran genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Genç bir kız olan April, lisenin son iki yılını sevgilisi Nick ile birlikte geçirir. Ancak mezuniyet partisinin ardından çiftin yolları ayrılır. Bir süre sonra April, Nick'in yeni bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince adeta yıkılır. Ancak Nick'in kız arkadaşı Clara ile April arasında beklenmedik şekilde gelişen olayların ardından bir dostluk başlar.

Yönetmen: Benjamin Kasulke

Senaryo: Hannah Marks, Joey Power

Oyuncular: Hannah Marks, Liana Liberato, Dylan Sprouse, Luke Spencer Roberts, Meagan Kimberly Smith, Haley Ramm, Jessica Hecht, Addison Riecke, Jacob Batalon, Carter Gill, Travis Przybylski, Ben Konigsberg, Brandon Marino, Steve Little, Xan Aranda, Tasha Babers, Tyler Barnes, Catherine Commisso, Greer Fawcett, Nikki Greene, Jacob Greenfeld, Emily Hulsizer, Jessica Makinson, Losa Amara Meru, Justin Taylor, Allen Wall, Joe Wooley, Danny Conlin, Shawn-Ray Dalinsky

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Banana Split

Yapımcı Firma: Burn Later Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: Burn Later Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com