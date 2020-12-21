"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
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"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı

21.12.2020 02:46 | Son Güncelleme: 21.12.2020 02:50

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı.

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı

İSTANBUL - Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürüldü.

Tuzla'da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.'ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.

Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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