Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bana Masal Anlatma filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bana Masal Anlatma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bana Masal Anlatma filmini izleyecek olanların merak ettiği Bana Masal Anlatma konusu nedir, Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler ve Bana Masal Anlatma özeti gibi konuları inceliyoruz.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Devrim Yakut, Gürkan Uygur, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, İstanbul'un semti Suriçi'nde çekildi.