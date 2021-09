Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu, oyuncuları ve Bana Masal Anlatma özeti!

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular:Hande Doğandemir, Fatih Artman, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu, Cengiz Bozkurt

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi : 9 Ocak 2015 Cuma