Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu, oyuncuları ve Bana Masal Anlatma özeti!
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Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu, oyuncuları ve Bana Masal Anlatma özeti!

Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu, oyuncuları ve Bana Masal Anlatma özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bana Masal Anlatma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bana Masal Anlatma konusu, özeti ve Bana Masal Anlatma oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bana Masal Anlatma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bana Masal Anlatma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bana Masal Anlatma filmini izleyecek olanların merak ettiği Bana Masal Anlatma konusu nedir, Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler ve Bana Masal Anlatma özeti gibi konuları inceliyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular:Hande Doğandemir, Fatih Artman, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu, Cengiz Bozkurt

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2014 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Vizyon Tarihi : 9 Ocak 2015 Cuma

Haber Yorumları
500
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Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu, oyuncuları ve Bana Masal Anlatma özeti! - Haberler
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