Bana Katedrali ilgi bekliyor
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Bana Katedrali ilgi bekliyor

İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Haberler | Yerel

Bana Katedrali ilgi bekliyor Penek Kalesi bölgenin en önemli tarihi eserlerinden olmasına rağmen ilgisizlikten yok olmak üzere Erzurum Şenkaya ilçesi Penek köyünde bulunan Bana Katedrali (penek kalesi) ilgi bekliyor.

Bana Katedrali ilgi bekliyor

Penek Kalesi bölgenin en önemli tarihi eserlerinden olmasına rağmen ilgisizlikten yok olmak üzere

ERZURUM - Erzurum Şenkaya ilçesi Penek köyünde bulunan Bana Katedrali (penek kalesi) ilgi bekliyor.

Penek Kalesi (Bana Katedrali) bölgenin en önemli tarihi eserlerinden olmasına rağmen ilgisizlikten yok olmak üzere.

Bana Katedrali, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Penek köyünde yer alıyor. İki manastır olarak yer alan yapılardan ilki Penek'in 500 metre kuzeydoğusunda ikinci manastır ise 1 kilometre uzaklıktaki Hoş köyünün sol uçurumunda oyuk mağara üzerine kurulmuş. Eserin yeniden restorasyon çalışması yapılarak turizme kazandırılması isteniyor.

Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Kızıltan, "Bu bölgede yürüyüşler yapan doğa severlerden birisiyim. Şu an Bana katedralinde bulunuyoruz. Burası Anadolu'da ayakta kalan yapılardan bir tanesi. Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Penek köyü sınırlarıda bulunan bu yapı Penek kalesi olarak ta bilinmekte. Burası bölgeye uzun süre hüküm sürmüş Gürcü krallığı tarafından yapılmıştır. Rus Savaşı nedeniyle bir dönem Osmanlıların kalesi (Penek Kalesi) olarak görev almıştır. Bu savaş ve sonraki etkileriyle büyük ölçüde yıkılmıştır. Son dönemde popülerliğini artırmış bu yapı gelen Gürcü Turistlerin dini nikah törenlerine şahitlik ediyor, restore edilerek ülke turizmine kazandırılmayı bekliyor" dedi.

Oltulu Esnaf Fırat Aydın ise "Bu bölgede yaşıyorum ama ilk defa Penek kalesine geldim. Bu güzel tarihi eseri yerinde görme imkanı buldum, çok tahrip olmuş onarım yapılarak turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Bana Katedrali ilgi bekliyor
Bana Katedrali ilgi bekliyor
Bana Katedrali ilgi bekliyor
Bana Katedrali ilgi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN

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