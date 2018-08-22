Bana Bir Şans Daha Ver' Dedi, Öldürdü

2001'de Almanya'ya gelen ve sığınma talebinde bulunan 44 yaşındaki Ali S. öldürdüğü Anna S. ile daha önceden tanışıyordu. Alınan bilgiye göre Anna S. ile Ali S. arasında daha önce vantilatör yüzünden tartışma çıktı. Anna S., kendisine hakaret eden ve mesaj göndererek taciz eden Ali S.'nin telefonunu engelledi. Bunun üzerine kadına mektup yazan Ali S., kendisi için çok değerli olduğunu aralarında geçenlerden dolayı özür dilediğini yazdı ve telefonuna uyguladığı engeli kaldırmasını istedi.

Anna S.'ye gönderdiği mektupta çok güzel ve şanlı olduğunu belirten Ali S., şunları yazdı:

'BANA BİR ŞANS VER'

"Kendine güvenen bir iş kadınısın. Senin hayatını mahvetmeyi denemedim. Hayatımı yeniden düzene sokmak için senin yardımına ihtiyacım var. Sen benim telefonumu engelledin. Sana ulaşma imkanım kalmadı. Bu yüzden sana yazıyorum. Sana ne kadar ihtiyacım olduğunu söylemek istiyorum. Senin eksikliğini hissediyorum. Sensiz geçen her saniye benim için cehennem. Eğer konuşursak aramızda geçen yanlış anlamalara son verebiliriz diye düşünüyorum. Umarım seninle konuşabilirim. Senden rica ediyorum; numarama yaptığın engeli kaldır. Bunun için sana minnettar kalırım. Sana açıklamam için bana bir şans ver."

POLİS HER YERİ BASTI

Geç kadını kapısının önünde öldüren Ali S.'nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Ancak psikolojisinin ne kadar bozuk olduğu ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. Soruşturmayı yürüten savcı, bu durumun, ancak şüphelinin yakalanıp muayene edilmesinden sonra anlaşılabileceğini söyledi. Katilin evine ve olabileceği adreslere baskın düzenleyen polis, tüm adreslerden eli boş döndü. Ali S.'nin yurt dışına da kaçma ihtimalini düşünen polis, katil hakkında kırmızı bülten çıkardı.