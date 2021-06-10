Bana Bir Kitap Oku Dünyam Renklensin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bana Bir Kitap Oku Dünyam Renklensin

Bana Bir Kitap Oku Dünyam Renklensin
Habermetre - Haberler | Toplum

Görme engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek olan sesli kütüphanemize gönüllü okuyucular arıyoruz.

Görme engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek olan sesli kütüphanemize gönüllü okuyucular arıyoruz. Başvuru için gönüllü okuyucularımızın linkte yer alan okuma metinlerini seslendirdirerek hazırladıkları ses kayıtlarını mbbkultursanat@mugla. bel. tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Diksiyon metni 1 için tıklayınız. .

Diksiyon metni 2 için tıklayınız. .

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Seren Serengil Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Gervinho Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bana Bir Kitap Oku Dünyam Renklensin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:50:23. #1.16#

title