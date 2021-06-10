Bana Bir Kitap Oku Dünyam Renklensin
Görme engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek olan sesli kütüphanemize gönüllü okuyucular arıyoruz.
Görme engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek olan sesli kütüphanemize gönüllü okuyucular arıyoruz. Başvuru için gönüllü okuyucularımızın linkte yer alan okuma metinlerini seslendirdirerek hazırladıkları ses kayıtlarını mbbkultursanat@mugla. bel. tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
Diksiyon metni 1 için tıklayınız. .
Diksiyon metni 2 için tıklayınız. .
Kaynak: Habermetre