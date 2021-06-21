Bana ait dedi köy yolunu kapadı
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Bana ait dedi köy yolunu kapadı

Bana ait dedi köy yolunu kapadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın bir kırsal mahallesinden geçen yolun kendi tapulu arazisi olduğunu iddia eden vatandaş yolu kapattı.

Bursa'nın bir kırsal mahallesinden geçen yolun kendi tapulu arazisi olduğunu iddia eden vatandaş yolu kapattı. Köy sakinleri sorunun bir an çözülmesini istese de mahkeme kararıyla yolun vatandaşa ait olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi 112 nüfuslu Hacıahmetler Mahallesi'nde bir vatandaş yolun bir kısmının kendi arazisi olduğu iddiası ile mahkemeye başvurdu. Uzun süren yasal süreç sonucu mahkeme yolun bir kısmının vatandaşa ait olduğuna hükmetti. Arsa sahibi Fatma Yaşbey ailesi yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak, 'Dikkat! Özel mülktür. Araç ve insan girişi yasaktır" tabelası astı. Mahalle Muhtarı Güner Bayram ve vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini talep ederken, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da yer sahibinden 15 gün süre istendiğini ve yeni yol açacaklarını ifade etti.

Hacıahmetler Mahalle Muhtarı Güner Bayram bu yolun mahallede 100 yıldır kullanıldığına dikkat çekerek, "Yolumuz kapandı. Vatandaş mahkemeye başvurmuş ve karar bu yönde çıkmış. Evlerimiz, seralarımız, okul var. Şimdi evimize girerken zorlanıyoruz" dedi.

Bir mahalle sakini de yolun bir an önce açılmasını istediğini, kendi arazilerinin bir kısmından da yol geçtiğini ama bir itirazda bulunmadıklarını dile getirdi. Kameraya konuşmak istemeyen mülk sahipleri de herhangi bir kanunsuzluk yapmadıklarını, her şeyin mahkeme kararı doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz da mülk sahiplerinin yerinin tapulu olduğunu ve mahkemenin de yolun bu kısmını tapulu kişilere verilmesi gerektiğini belirtti. Kendilerinin yer sahiplerinden 15 gün süre istediğini ve belediye olarak alternatif bir yol açılması için çalışmalara başlanacağının da altını çizdi.

Toprak ve molozlarla kapatılan yol, yer sahibi ile anlaşılarak tekrar açıldı. - BURSA

Bana ait dedi köy yolunu kapadı
Bana ait dedi köy yolunu kapadı
Bana ait dedi köy yolunu kapadı
Bana ait dedi köy yolunu kapadı
Bana ait dedi köy yolunu kapadı
Bana ait dedi köy yolunu kapadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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