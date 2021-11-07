Ban Pan durmak bilmiyor! 800.000'i aşkın Pubg Mobile hesabı oyundan uzaklaştırıldı

Ban Pan yine hilecileri Pubg Mobile oyunundan uzaklaştırmaya, banlamaya devam ediyor. Pubg Mobile Türkiye hesabının paylaştığı verilere göre 864.676 oyuncu çeşitli hileler kullandıkları için yasaklandılar.

Ban Pan'ın gazabına uğrayan hilelerin çeşitleri

%19 - Karakter Modelinin Değiştirilmesi

%19 - Otomatik Nişan Hileleri

%18 - Hız Hileleri

%18 - Röntgen

%17 - Alan Hasarının Değiştirilmesi

%9 - Diğer

Peki bu hileleri kullanan ve sonrasında ban yiyen oyuncular hangi ligdelerdi? O bilgileri de sizlerle paylaşalım.

%48 - Bronz

%10 - Gümüş

%10 - Taç

%9 - Elmas

%7 - Platin

%7 - Altın

%7 -As

%2 - Fatih

Pubg Mobile, Ban Pan'ini oyunun rekabetçiliğini bozan ve diğer oyuncuların keyfini kaçıran hilecilerin üzerinde kullanmaktan hiç sakınmıyor. Bu yüzden siz siz olun ulaşılması çok kolay da olsa hileye bulaşmayın.

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