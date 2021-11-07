Ban Pan durmak bilmiyor! 800.000'i aşkın Pubg Mobile hesabı oyundan uzaklaştırıldı
En çok hile kullanan derece %48'le Bronz olurken, en çok kullanılan hile türü karakter modelinin değiştirilmesi oldu.
Ban Pan yine hilecileri Pubg Mobile oyunundan uzaklaştırmaya, banlamaya devam ediyor. Pubg Mobile Türkiye hesabının paylaştığı verilere göre 864.676 oyuncu çeşitli hileler kullandıkları için yasaklandılar.
Ban Pan'ın gazabına uğrayan hilelerin çeşitleri
%19 - Karakter Modelinin Değiştirilmesi
%19 - Otomatik Nişan Hileleri
%18 - Hız Hileleri
%18 - Röntgen
%17 - Alan Hasarının Değiştirilmesi
%9 - Diğer
Peki bu hileleri kullanan ve sonrasında ban yiyen oyuncular hangi ligdelerdi? O bilgileri de sizlerle paylaşalım.
%48 - Bronz
%10 - Gümüş
%10 - Taç
%9 - Elmas
%7 - Platin
%7 - Altın
%7 -As
%2 - Fatih
Pubg Mobile, Ban Pan'ini oyunun rekabetçiliğini bozan ve diğer oyuncuların keyfini kaçıran hilecilerin üzerinde kullanmaktan hiç sakınmıyor. Bu yüzden siz siz olun ulaşılması çok kolay da olsa hileye bulaşmayın.
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