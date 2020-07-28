Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor
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Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor

Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyorÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde hasadına başlanan bamyanın kilosunun 15 TL'den alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürdü.

28.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:42

Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde hasadına başlanan bamyanın kilosunun 15 TL'den alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürdü. Bamya üreticisi Tarkan Eren, bu yıl fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

Çanakkale'de 400 dekar alanda, yetiştirilen bamyadan yılda 240 ton ürün hasat ediliyor. En fazla bamya üretimi ise 110 dekar alan ile Ezine ilçesine bağlı Çetmi ve Kızılköy'de yapılıyor. Bu yıl nisan ayında ekimi yapılan bamyanın hasadına başlandı. Toplanan bamyaların kilosunun 15 TL'den alıcı bulması üreticilerin yüzünü güldürdü. Geçen yıl ise bamya üreticilerinin topladıkları bamyalar kilosu 14 TL'den alıcı bulmuştu.

'FİYATLAR DA VERİM DE GÜZEL'

Çetmi köyünde babadan kalma bamya üreticiliğini devam eden üretici Tarkan Eren, bu yıl bamya fiyatlarından memnun olduğunu belirterek, "Her yıl 5-6 dönümde bamya yetiştiriyoruz. Köyümüzün yüzde 90'ı bu iş ile uğraşır. Bamya, toplanması zor bir sebze. Üreticiliği yapalı 25 yıl olmuştur. Çocukluğumdan beridir üretimin içindeyim. Bu civarda bamya üreticiliğinde marka yapmış bir köyüz. Bu yıl fiyatların yanı sıra verim de çok güzel. Dönümde sezonda 150- 200 kilo kadar bir ürün elde ediyoruz. Hasadımıza bu ay içinde başladık. Ürünümüzü topluyoruz. Nasipse pazarlara gideceğiz, ürünümüzü satacağız. Geçen yıl fiyatlar 14 TL civarındaydı. Bu yıl ise 15 TL bandında. 20 TL'ye kadar da çıkıyor. İleri zamanlarda ne olur bilemiyorum, ama şimdilik fiyatlardan üretici olarak memnunum" dedi.

'BAMYA İŞÇİLİĞİ ZOR BİR SEBZE'

Bamyanın tarlada toplanmasının zor olduğunu da ifade eden üretici Tarkan Eren, "Bamyanın tarlada toplanması zordur. Bamyanın üzerinden kılcal tüyler var. Bu tüyler bamyayı toplarken insanın ellerini mahvediyor. Deriyi bile inceltiyor. Masrafı düşük ama toplarken, işçiliği zor bir sebzedir. İşçi bulmakta zorlanıyoruz. Biraz fazla para verelim diyoruz yine de işçi bulamıyoruz. O yüzden de az bir alana ekim yapabiliyoruz" diye konuştu.

Bamya, üreticisinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: DHA

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