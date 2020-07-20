Bamya üreticisi Aydın Büyükşehir ile mutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bamya üreticisi Aydın Büyükşehir ile mutlu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alınan 5 ton bamya Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Bamya üreticisi Aydın Büyükşehir ile mutlu
20.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:43

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alınan 5 ton bamya Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bamya üretimi yapan ve son günlerde hızlı fiyat düşüşünden dolayı mağdur olan bamya üreticisinin imdadına yetişen Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden satın alınan bamyalar Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Başkan Çerçioğlu üreticilerden 5 ton bamya satın alındığını ifade edip "Üreticimize destek olmak için yaptığımız alımı ihtiyaç duyulursa önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Üreticimizi hiçbir zaman mağdur etmeyeceğiz. " diye konuştu.

Daha önceki yıllarda portakal, patates, erik, nar ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de bamya üreticisine destek oldu. Hızlı fiyat düşüşünden dolayı üreticilerin tarlasında kalan bamyalar satın alınarak Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Bamyalardan alan vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken üreticiler de ürünlerinin değerinde satılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Üreticiler uygulamadan memnun

Bamyanın günlük olarak toplanması gerektiğinin, toplanmadığı takdirde ürünün çöpe gittiğinin altını çizen üreticiler, onlarca mahallede binlerce vatandaşın bamyadan ekmek kazandığını söyledi. Üreticiler, girdi fiyatlarının son dönemde sürekli yükselmesinin yanı sıra bamya fiyatlarının 20 gün içerisinde yüzde 35 düşmesinin de kendilerini zor durumda bıraktığının altını çizdi. İşçilerinin ücretlerini bile çıkarmakta zorlandıklarını belirten üreticiler, imdatlarına yetişen Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: Tarlada kalan ürüne Büyükşehir her zaman alıcıdır

"Aydın'da hiçbir üreticimizi namerde muhtaç etmeyiz" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu ise, çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini hatırlattı. Çiftçilerin önümüzdeki yıllarda da benzer sorunlar yaşamamaları için kooperatifleşmelerini sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çerçioğlu "Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticimizin tarlada kalan ürününe her zaman alıcıdır. Bamya üreticimize en hızlı çözümü sunarak ellerindeki ürünü satın almaya başladık. Bu bamyaları da Aydın'ın 17 ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Biz, üreticilerimizin daima yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 3. Sayfa
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
Tarihinde ilk kez şampiyon olan Başakşehir, kasasına yaklaşık 420 milyon TL koyacak
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Özgür Özel Ömer Çelik Erkan Akçay Zeydan Karalar
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Merve Boluğur Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao İrfan Buz Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon
Şu an buradasınız: Bamya üreticisi Aydın Büyükşehir ile mutlu - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 15:26:36. #1.15#
title