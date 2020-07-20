Bamya üreticisi Aydın Büyükşehir ile mutlu Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alınan 5 ton bamya Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerden satın alınan 5 ton bamya Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bamya üretimi yapan ve son günlerde hızlı fiyat düşüşünden dolayı mağdur olan bamya üreticisinin imdadına yetişen Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden satın alınan bamyalar Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Başkan Çerçioğlu üreticilerden 5 ton bamya satın alındığını ifade edip "Üreticimize destek olmak için yaptığımız alımı ihtiyaç duyulursa önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Üreticimizi hiçbir zaman mağdur etmeyeceğiz. " diye konuştu.

Daha önceki yıllarda portakal, patates, erik, nar ve çilek üreticilerinin tarlada kalan ürünlerini satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de bamya üreticisine destek oldu. Hızlı fiyat düşüşünden dolayı üreticilerin tarlasında kalan bamyalar satın alınarak Aydınlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Bamyalardan alan vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken üreticiler de ürünlerinin değerinde satılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Üreticiler uygulamadan memnun

Bamyanın günlük olarak toplanması gerektiğinin, toplanmadığı takdirde ürünün çöpe gittiğinin altını çizen üreticiler, onlarca mahallede binlerce vatandaşın bamyadan ekmek kazandığını söyledi. Üreticiler, girdi fiyatlarının son dönemde sürekli yükselmesinin yanı sıra bamya fiyatlarının 20 gün içerisinde yüzde 35 düşmesinin de kendilerini zor durumda bıraktığının altını çizdi. İşçilerinin ücretlerini bile çıkarmakta zorlandıklarını belirten üreticiler, imdatlarına yetişen Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: Tarlada kalan ürüne Büyükşehir her zaman alıcıdır

"Aydın'da hiçbir üreticimizi namerde muhtaç etmeyiz" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu ise, çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini hatırlattı. Çiftçilerin önümüzdeki yıllarda da benzer sorunlar yaşamamaları için kooperatifleşmelerini sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çerçioğlu "Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticimizin tarlada kalan ürününe her zaman alıcıdır. Bamya üreticimize en hızlı çözümü sunarak ellerindeki ürünü satın almaya başladık. Bu bamyaları da Aydın'ın 17 ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağız. Biz, üreticilerimizin daima yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA