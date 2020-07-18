Bamya üreticileri düşük fiyat nedeniyle eylem yaptı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bamya üreticileri düşük fiyatlar nedeniyle yol kapattı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bamya üreticileri düşük fiyatlar nedeniyle yol kapattı.

Bamya fiyatlarının tarladan satışının 4 liraya kadar düşmesine tepki gösteren üreticiler, Tokatbaşı yoluna bamya dökerek trafiğe kapattı.

Üreticiler, "Zaten zor kazanıyoruz. Sürekli fiyatlar düşüyor. Yevmiyeleri ödeyemez hale geldik." diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise TARİŞ ve bamya alıcıları ile görüşeceğini belirtti.

Görüşmelerin ardından üreticiler eylemine son verdi.

Kaynak: AA