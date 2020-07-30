Bamya tarlasına kenevir ekmiş
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bamya ekili tarlada Hint keneviri ele geçirildi.
30.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:46
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bamya ekili tarlada Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğün ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, N.M. isimli şahsın bamya ekili bahçesine operasyon düzenlendi. Bahçede yapılan aramada boyları 20-30 santim arasında değişen 17 kök dişi Hint keneviri ele geçirilirken N.M. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA