Bamya fiyatları cep yakıyor

04.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:10

Üretim aşaması zor olan kuru bamya, maliyetlerin artmasının ardından Kayseri'de 190 TL ile 220 TL arasında tezgahlarda satılıyor.



Gece toplanılan ve zahmetli aşamalardan sonra üretilen kuru bamyanın fiyatları, 2 ay içerisinde 70 TL'ye yakın zamlandı. Kayseri'de de birinci sınıf bamyanın fiyatı, gelen zamlardan sonra 220 TL'ye kadar yükseldi.



Kayseri'de kuruyemiş ve bamya işiyle uğraşan Halil Cankı, gelen zamma rağmen kuru bamyaya ilgilinin devam ettiğini söyleyerek, "Bu yıl bamya fiyatının 2 ay içerisinde 60-70 TL arasında yükselmesinden dolayı bazı rahatsızlıklar oluşuyor. Bu fiyat artışının sebepleri vardır. Bamya gece toplanan bir üründür ve bamyanın toplandığı tarla çamur olur. Gece toplandığından dolayı çalışacak işçi bulunamıyor. Çalışan işçilerinde yevmiyesinin yüksek olmasından dolayı yüksek fiyat oluşuyor. Bu etkenler direk olarak fiyata yansımaktadır. Fiyatlar bundan dolayı yükselmiştir. Yoksa ürün azlığı gibi sebeplerden dolayı değildir. Bamyanın kalitesine göre şuanda 190 TL ile 220 TL arasında satılıyor. Biraz esmer olan ürünler 190 TL ile 200 TL arası, parlak ve daha gösterişli ürünler ise 220 TL civarında satılıyor. Bamya fiyatlarının artmasına rağmen halen ilgi var. Bamya bizim geleneksel yemeğimizdir. ve her evde 1-2 ayda mutlaka pişer" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA