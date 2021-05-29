Bamya çapası başladı, üreticiler umutlu
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Bamya çapası başladı, üreticiler umutlu

Bamya çapası başladı, üreticiler umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin tarım kentlerinden biri olan Aydın'da yeni başlayan çapa sezonu ile tarlaları şenlendirirken, bamya çapasında yevmiye 100 TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin tarım kentlerinden biri olan Aydın'da yeni başlayan çapa sezonu ile tarlaları şenlendirirken, bamya çapasında yevmiye 100 TL olarak belirlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadele sürerken tarımda üretim aralıksız sürüyor. Kısıtlamalarda muaf olan çiftçiler yaz kış demeden çalışmaya devam ediyor. Aydın'ın simgesi incir, pamuk ve zeytinin yanı sıra bamya da önemli geçim kaynaklarından biri oldu. Bamya üretiminde Ege Bölgesi'nde birinci, Türkiye'de ise Balıkesir'den sonra ikinci sırada yer alan Aydın'da üreticiler yeni sezondan umutlu. Sıcak mevsim mahsulü olan bamya için Aydın'da çaba sezonu başlarken işçiler tarlaları şenlendirdi. Tarladan sofraya meşakkatli bir yolculuğu olan bamya çapası için sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen işçiler öğle saatlerine kadar çaba sallıyor. Bamya yevmiyesi bu yıl 100 TL olarak belirlenirken, gelişen teknolojiye rağmen iş bulup çalıştıkları için mutlu olduklarını belirttiler.

Üretmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten 5 çocuk annesi Mevhibe Eroğlu, "Şartlar zor olsa da çalışmak ve üretmek çok güzel duygu. Deyim yerinde ise çocuklarımı tarlalarda büyüttüm. Ancak emeğimizin karşılığını alınca daha da mutluyuz. En büyük sıkıntımız, emek biz üreticilerin olmasına rağmen kazanç aracının oluyor. Yetkililerden bu sorunun çözümü konusunda yardım bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Bamya çapası başladı, üreticiler umutlu
Bamya çapası başladı, üreticiler umutlu
Bamya çapası başladı, üreticiler umutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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