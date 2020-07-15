Bamya ayıklayıp, aile bütçesine katkı sağlıyorlar
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Bamya ayıklayıp, aile bütçesine katkı sağlıyorlar

AYDIN'ın Efeler ilçesinde toplanan yıllık 5 bin ton bamyanın evlerde sap kesimleri yapılıyor.

Bamya ayıklayıp, aile bütçesine katkı sağlıyorlar
15.07.2020 08:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:37

AYDIN'ın Efeler ilçesinde toplanan yıllık 5 bin ton bamyanın evlerde sap kesimleri yapılıyor. Sapları kesilerek ayıklanan bamyalar konserve fabrikalarına gönderilip ülke ekonomisine yıllık 25 milyon lira katkı sağlanıyor.

Bamyanın merkezi olarak bilinen Aydın Efeler'deki Kardeşköy Mahallesi'nde, şu günlerde her evde aileler bamya kesimi yapıyor. Tarladan toplanan bamyalar boylarına göre ayrılıyor. Sap kesiminin bir bölümünü mahallede komisyonculuk yapan Ayşen Er, bir kısmını ise Er'in dağıttığı mahalledeki evlerde yaşayan vatandaşlar yapıyor. 3 bin 500 nüfusa sahip Kardeşköy'de neredeyse herkes ev ve bahçesinde bamya sap kesimi yapıp aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kilosu 75 kuruştan kesilen bamyada günlük ortalama 75 ile 100 lira arasında kazanç sağlanıyor. Başta Koçarlı olmak üzere çevre ilçelerden toplanarak getirilen yıllık ortalama 5 bin ton bamya sapları temizlendikten sonra kasalanarak, kilosu kalitesine göre ortalama 5 ile 6 lira arasında değişen fiyatlarla konserve fabrikalarına gönderiliyor. Burada işlenen bamyalarla ülke ekonomisine 25 milyon lira katkı sağlanıyor.

BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYORMahallede baba mesleği komisyonculuğu sürdüren Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşen Er, "Bamyaları çiftçilerden alıyoruz. Koçarlı, Osmanbükü, Kızılcaköy ve Kardeşköy başta olmak üzere alınan bamyalar burada toplanır. Kendi işletmemizde sapları kesilip temizleniyor. Burası haricinde mahalledeki tüm evlere bamya verip kesimini ve temizlemesini yaptırıyoruz. Hazır hale gelen bamyalar boylarına göre ayrılarak konserve fabrikalarına gönderiyoruz. Yemeklik şoklama olarak da gidiyor. Şu anda yeni çıkmaya başlaması nedeniyle günlük 8 veya 9 ton arasında bamya işliyoruz" dedi.'AİLELERİN GEÇİM KAYNAĞI

Bamya kesimi yapan Fevziye Özer, "Kendimi bildim bileli burada bamya toplama ve sapını temizleme işi yapıyorum. Toplaması sapını temizlemekten daha zor" dedi. Selahattin Ur, "Eşimle birlikte burada bamya kesimi yapıyoruz. Kilosunu 75 kuruştan kesiyoruz. Günde 100 kilonun üstünde bamya kesimi yapıyoruz" diye konuştu. Mevsimlik olarak evlerinde bamya sapı temizleyerek, ekmek paralarını kazandıklarını belirten Nebahat Sabancı, "Bize getirilen bamya bitene kadar çalışıyoruz. Tek tek ayıkladığımız için yorucu oluyor. Ama aldığımız para ile ihtiyaçlarımızı karşılayınca tüm yorgunluğumuz gidiyor" dedi.


Kaynak: DHA

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