Bambu Faresi nedir? Bambu Faresi'nin neye iyi geldiği iddia ediliyor?
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel

Bambu Faresi nedir? Bambu Faresi'nin neye iyi geldiği iddia ediliyor?

Çin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından önce Çinliler'in en sık tükettiği 'besleyici' olduğuna inanılan Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı. Peki, Bambu Faresi nedir?

20.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:07
Bambu Faresi nedir? Bambu Faresi'nin neye iyi geldiği iddia ediliyor?

Dünyayı dize getiren koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı Çin'de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. Çin'de sıkça tüketilen ve 'besleyici' olduğu öne sürülen Bambu Fareleri'nin tüketilmesini de yasak geldiğini aktardı. Yaşanan gelişme sonrası Baöbu Faresi'nin ne olduğu ve özellikleri merak edildi.

BAMBU FARESİ NEDİR?

Bambu fareleri 5 kilo ağırlığında ve 45 santimetre uzunluğunda olabiliyor. Çin'de bambu faresi yemenin "hakim geleneklerden biri" olduğuna inanılıyor. Fare etinin mideye iyi geldiği düşünülüyor.

BAMBU FARESİ'NİN NEYE İYİ GELDİĞİ İDDİA EDİLİYOR?

Koronavirüsün Vuhan kentindeki vahşi hayvan pazarından tüm dünyaya yayıldığı iddia edilirken 2018 yılında Çin'den yapılan bazı paylaşımlar tekrar gündeme geldi. Bambu faresi tüketen Çinlilerin "Bambu faresi yemek için 100 neden" başlığıyla paylaştıkları fotoğraflar internette viral olmuştu.

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