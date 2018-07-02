Fenerbahçe'nin İstediği Bamba, Lille'le Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği 22 yaşındaki kanat oyuncusu Bamba, Fransız ekibi Lille ile anlaştı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba'yı transfer etti.

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen Bamba, geçen sezon Saint-Etienne formasıyla 37 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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