Bamba Bodrum'da açıladı Bodrum'un en gözde yerlerinden biri olan Yalıkavak Tilkicik Koyu'nda yer alan ve Afrika esintilerinden yola çıkarak dizayn edilen Mamba, kapılarını açtı.

Adını, son yıllarda popüler olan Afrika kültürü ve RNB – Hiphop müziğinin harmanlanması ile alan Mamba, egzotik görünümü, plajı, DJ performansları ve ünlü isimlerin sahneleri ile Bodrum Yalıkavak'ta misafirlerini ağırlayacak. Aleyna Çavuşoğlu ve Oğuz Yılmaz'ın sahibi olduğu Mamba, gündüz Mamba Beach, akşam ise Mücver Restaurant olarak hizmet verecek. Haftanın 7 günü misafirlere hizmet verecek olan Mamba, Mücver Restaurant kısmında Merve Özbey ve Günel Zeynelova gibi ünlü şarkıcıların sahne performansları, beach kısmında ise Murat Tokuz, Kerim Büyük ve Ceolla'nın DJ performansları ile misafirlerine müziği doya doya yaşatacak. Mamba, pandemi sonrasında Covid-19 tedbirleri kapsamında, hem Mamba Beach hem de Mücver Restaurant kısmında kapasitesini %50 düşürerek hizmet verecek. Şezlong ve masalar arası mesafeyi 1.5 metre tutan Mamba, ayrıca 20 dakika arayla sık kullanılan bölgeleri dezenfekte ederek kontrolü üst seviyeye çıkaracak. Mamba çatısı altında Özgür Akman, Cihan Savaş, Umut Yeşiltepe, Halil Özel ve Yavuz Selim Akgün'ün işletmeciliğini yaptığı Mücver Restaurant, Şef Uğurcan Güven'in mönüsü ile misafirlerine eşsiz bir lezzet deneyimi sunacak.

Kaynak: Snob Magazin